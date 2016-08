Fußball Herkulesaufgabe für den Aufsteiger

Der TSV Ilshofen war im vergangenen Jahr nicht der typische Aufsteiger, hat mit einem hochkarätig besetzten Kader gleich den fünften Saisonplatz erreicht und die Mannschaft des Trainer-Duos Peter Kosturkov (ehemaliger Profi in Bulgarien und auch zweimaliger Nationalspieler) und Ralf Kettemann (der ehemalige Drittliga-Spieler beim VfR Aalen und den Stuttgarter Kickers wirkt als Spielertrainer beim TSV mit) will auch in dieser Saison im vorderen Tabellendrittel landen. "Das wird für uns, wie schon das erste Heimspiel gegen Freiberg, eine Herkulesaufgabe", ist sich SVZ-Trainer Patrick Fossé sicher

"Alle Spieler bei uns müssen ihr maximales Leistungsvermögen abrufen, wenn wir gegen diesen Gegner punkten wollen", so der SVZ-Trainer. Zuletzt in Albstadt hat der Aufsteiger über fast die komplette Spielzeit sehr konzentriert gespielt, hat dann aber noch in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich kassiert.

"Das war bitter, aber es bleibt keine Zeit Trübsal zu blasen, denn es geht für uns gleich weiter und da müssen wir versuchen noch konzentrierter zu spielen und dann bin ich mir auch sicher, dass wir nicht chancenlos sind", so Fossé, der den Gegner als sehr kompakt und spielstark einschätzt. Aber verstecken will sich der SVZ-Coach mit seiner Mannschaft nicht. "Wir wollen versuchen, Akzente zu setzen und wollen den Zuschauern zeigen, dass wir zurecht in der Verbandsliga spielen."

Im personellen Bereich kann der SVZ-Trainer wieder auf Niklas Zirn und Daniel Thieringer bauen, die sich beide in Albstadt leicht verletzten, aber wieder zur Verfügung stehen. Weiterhin fehlen jedoch die verletzten Angreifer Marius Seemann und Stefan Schanz und auch Micha Fuoß sowie Samuel Dreher (beide im Urlaub) stehen nicht zur Verfügung.