Fußball Heimniederlage für BSV Schwenningen

Auch wenn die TSG das Geschehen im zweiten Durchgang meist in die Hälfte der Gastgeber verlagerte, hielt der BSV Schwenningen die Partie weiterhin offen. "Schwenningen hat das gute gemacht, war nach vorn immer gefährlich", erkannte TSG-Trainer Michael Frick. Einen Freistoß von Stefan Aleksic konnte Gästetorhüter Stefan Baumann vor Dimitri Stroh (54.) abfangen. Im Gegenzug zogen die Gäste einen guten Angriff über mehrere Station auf, doch klärte Rössner im BSV-Tor gegen Heinzler zur Ecke. In dieser Phase boten sich den Gastgebern zwei weitere Einschussmöglichkeiten. Zunächst scheiterte erneut Stroh am TSG-Torwart (57.), zwei Minuten darauf Kim Tursak nach Ecke von Dujmic an Baumann. Ebenso konnte Merkt, nach guter Vorarbeit von Tursak, sich in der 69. Minute nicht gegen den Gästetorwart durchsetzen.

In der Schlussphase übernahm die TSG Tübingen wieder das Kommando, setzte die Gastgeber schon früh an deren Strafraum unter Druck. In der 79. Minute gelang es dem BSV nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Nach einem Fehlpass vom Christian Balde fing Jonas Frey den Ball ab, der frei vor dem BSV-Keeper auftauchte und von Rössner gefoult wurde. Frey trat selbst an und verwandelte den Strafstoß zum 3:1 der Gäste. Glück für die Gastgeber, als Frey in der 83. Minute an der Querlatte scheiterte sowie Dierberger drei Minuten später am rechten Pfosten des BSV-Gehäuses.