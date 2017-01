Fußball Hallen-Cup: FC Holzhausen schafft Historisches

Gruppe A

VfL Mülheim – FSV Schwenningen 1:1. Tore: Philipp Wolf (VfL Mühlheim) Mamutth Wael (FSV Schwenningen). Türk SV Herrenberg – FC Holzhausen 4:0. Tore: Ayca Kemal 2 Metehan Yüksel, Sercan Kajaalp. FC Holzhausen – VfL Mühlheim 6:1. Tore: Marc Wissmann 2 Ugur Akbaba 3, Philipp Münch, (Holzhausen), Sebastian Gleicke (VfL Mühlheim). FSV Schwenningen- Türk SV Herrenberg 2:2. Tore: Aykut Battal, Yasin Ulus, (Schwenningen),Göghan Haybat , Metehan Yüksel. VfL Mühlheim – Türk SV Herrenberg 2:6. Tore: Güngör Haybat, Halil Ibrahim Özgül, Ismael Seker, Mehmet Özkoyuncu, Ufuk Atalay 2, (Herrenberg) Sören Kurtz, Philipp Wolf (Mühlheim). FSV Schwenningen – FC Holzhausen 2:3. Tore: Clayton Zwetsch, Marc Wissmann, Ugur Akbaba, (Holzhausen) Hammud Wael 2I, (Schwenningen).

Gruppe B

VfR Sulz – SG Empfingen 1:1. Tore: Philipp Rumpel (Sulz), Dennis Rebmann (Empfingen). TSV Haiterbach II – TSV Boll 1:2. Tore: Patrick Schambortski Michael Kraus (Boll) Manuel Robcic (Haiterbach II). TSV Boll – VfR Sulz 1:3. Tore: Fabio Gallinaro, Dennis Metzger ,Yasin Erdem (Sulz), Michael Kraus (Boll). SG Empfingen – TSF Haiterbach II 1:1. Tore: Florian Schweizer, (Empfingen), Manuel Robcic, (Haiterbach II). VfR Sulz – TSV Haiterbach II. 1:0 Tor: Phillip Rumpel. SG Empfingen – TSV Boll 3:1. Tore: Florian Schweizer Dennis Rebmann, Marco Hellstern (Empfingen), Steffen Kraus (Boll).

Gruppe C

FC Unterjettingen – Türk SV Herrenberg II 0:4. TSV Haiterbach – VfL Nagold 0:2. Tore: Kevin Bachmann, Daniel Atis. FC Holzhausen II – FC Unterjettingen 1:1. Tore: Andreas Baumgartner (Unterjettingen), Marc Hohnwald (Holzhausen II). Türk SV Herrenberg II – SpVgg Schramberg. 3:2 Tore: Kevin Haxha, Sergej Emdrer, (Schramberg), Fatih Colak, Burak Kayade, Ramazan Kaya, (Herrenberg II). FC Unterjettingen – SpVgg Schramberg 2:1. Tore: Phil Hoffmann II,(Unterjettingen) Benjamin Alili (Schramberg). Türk SV Herrenberg II – FC Holzhausen II. 1:1 Tore: Burak Kayaalp (Herrenberg II), Viktor Schäfer (Holzhausen II).

Gruppe D

SpVgg Schramberg – FC Holzhausen II. 0:3 Roman Rieger, Marc Hohnwald (Holzhausen II). SV Bondorf – SpVgg Bochingen. 2:0 Tore: Sven Keck, Patrick Hauser. SpVgg Bochingen – TSV Haiterbach 1:3. Tore: Max Neumann, Michael Kaupp, Timo Gutekunst, (Haiterbach), Patrick Mühlbauer (Bochingen). VfL Nagold – SV Bondorf 1:1. Tore: Asim Arslan (Nagold) Sven Keck (Bondorf). TSV Haiterbach – SV Bondorf 2:1. Tore: Marc Schrag Michael Kaupp (Haiterbach), Sven Keck (Bondorf). VfL Nagold –SpVgg Bochingen 4:3. Tore: Kevin Bachmann, Bubacarr Sanjong, Asim Arslan, Tobias Lutz (Nagold), Marco Rapp 2, Daniel Werner (Bochingen).

Viertelfinale

SG Empfingen – Türk SV Herrenberg 2:3 n.N. 0:0. Beide Teams schenkten sich nichts doch Tormöglichkeiten blieben eher die Seltenheit, sodass ein Neunmeterschießen den ersten Halbfinalisten ermitteln musste. Hier gab es reichlich Fehlversuche, am Ende hatten die Herrenberger die etwas besseren Nerven und gewannen mit 3:2. VfR Sulz – FC Holzhausen 2:4. Brisantes Lokalderby auf hohem Niveau im zweiten Viertelfinale. Nach 90 Sekunden jagte Benni Schuhmacher den Ball mittig ins Netz. Eine feine Einzelleitung von Clayton Zwetsch brachte den Ausgleich. Danach rettete Schumacher in höchster Not für den schon geschlagenen Golubovic. Philipp Rumpel nagelte im Anschluss ganz ungewohnt einen Neunmeter Richtung Hallendecke. Wieder war es Hallenkönig Clayton Zwetsch, der nicht zu bremsen war und die Führung erzielte. Marc Wissmann schob zum 3:1 ein, ehe Torspieler Dominik Golubovic aus der Distanz zum Anschluss traf. Den Sack machte dann Ilie Jordache mit seinem Treffer in den Schlusssekunden zu. Türk SV Herrenberg II – SV Haiterbach 0:5. Ein deutlicher Niveauabfall war im dritten Viertelfinale zu verzeichnen. Schön herausgespielt indes die Haiterbacher Führung durch Michael Kaupp mit seinem schon 16. Turniertreffer. Maximilian Neumayer traf in der Folge gleich zweimal und da auch noch einmal Michael Kaupp zuschlug stand es 4:0. Daniel Carara traf sogar noch zum deutlichen 0:5. VfL Nagold – FC Holzhausen II 3:0. Recht schnell ging der Landesligist durch Bubacarr Sanyong in Führung. Burak Tastan konnte den knappen Vorsprung ausbauen. Aus der Drehung traf Daniel Atis mit dem Schienbein in der letzten Spielminute zum 3:0.

Halbfinale

Türk SV Herrenberg – TSV Haiterbach 3:1. Gleich zu Beginn musste Haiterbachs Keeper Joshua Blöchle sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu vermeiden. Einen höchst umstrittenen Handneunmeter verwandelte Mehmet Özkoyuncu für die Herrenberger Turnierdauergäste. Der Ex-Eutinger Özkoyuncu legte das 2:0 nach. Mit dem dritten Treffer von Özkoyuncu war die Begegnung entschieden, der Anschluss von Marc Bohnert kam zu spät. FC Holzhausen – VfL Nagold 3:0. Im reinen Landesligaduell ging Holzhausen durch Ugur Akbaba gegen den letztjährigen Titelträger in Führung. Nach einem Foul an Clayton Zwetsch traf Marc Wissmann per Neunmeter zum 2:0. Eine Zweiminutenstrafe gab es noch dazu. In Überzahl lochte Marco Sumser auf Zuspiel von Thomas Heinz zum 3:0 ein. Für das 4:0 zeigte sich erneut Marco Sumser verantwortlich.

Spiel um Rang 3

TSV Haiterbach – VfL Nagold 4:5 n. N. (1:1). Erfahrungsgemäß war in dieser Begegnung die Luft etwas raus. Michael Kaupp und Daniel Atis trafen in der regulären Spielzeit ehe der VfL die Neunmeterlotterie mit 4:3 für sich entschied..

Finale

FC Holzhausen – Türk SV Herrenberg 3:2. Riesenstimmung beim Finale: Schon nach 40 Sekunden lochte Marc Wissmann für das Hepkeskin- Team ein. Der Holzhauser Torjäger zeichnete auch für den zweiten Treffer verantwortlich. In der Folgezeit bewahrte der gute Sercan Kajaalp im Kasten der Herrenberger die Türken vor weiteren Toren. Aus der Drehung gelang danach Kemal Agca der Anschlusstreffer. Schön herausgespielt das Tor zum 3:1 von Iliie Iordache, welcher ein Sumser-Zuspiel abschloss. Doch schon im Gegenzug war wieder Kemal Agca erfolgreich. In einer turbulenten Schlussphase brannte aber für den FC nichts mehr an. Der FC Holzhausen spielte mit: Kevin Grepo, Ugur Akbaba, Philipp Münch, Thomas Heinz, Marco Sumser, Marc Wissmann, Rani Okutan, Clayton Zwetsch, Ilie Jordache, Patrick Bialas Endstand: 1. FC Holzhausen, 2. Türk SV Herrenberg, 3. VfL Nagold 4. TSV Haiterbach, 5. SG Empfingen 6. VfR Sulz. 7. FC Holzhausen II, 8. Türk SV Herrenberg II. Bester Spieler: Clayton Zwetsch (FC Holzhausen). Bester Torwart: Hannes Walz (VfL Nagold). Bester Torschütze: Michael Kaupp (18 Treffer). Schiedsrichter: Obmann Markus Teufel, Gregor Carl, Jürgen Schmid, Daniel Pfeffer, Philipp Baur, Edin Aljikovic, Jürgen Schmidt (alle SRG Nördlicher Schwarzwald).

Turnieraufsicht: Karl-Eugen Schiller und Willi Graf. Turnierleitung: Adrian Widmann, Klaus Lang. Hallensprecher: Jochen Wössner, Helmuth Kämpf, Bob Rikken, Klaus Lang. Musik, Ergebnisse, Zeitnahme: Levin Schweizer, Lenny Brendle, Paul Wössner, Chris Scherrmann, Jan Schäfer, Marco Miller. DRK: Alexandra Metzger, Joachim Berger, Ronald Baumgärtner.