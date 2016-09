Fußball Grosselfingen fährt verdienten Sieg ein

Melchingen – Boll 2:2 (0:2). Die Hausherren verschliefen die Anfangsphase und brauchten etwas Zeit, um zu ihrem Spiel zu finden. Danach erarbeitete sich der TV ein Übergewicht. Nach Wiederbeginn ließ der favorisierte Gast unerklärlicherweise nach. Melchingen diktierte das Geschehen und hätte bei konsequenterer Chancenauswertung einen Heimsieg landen müssen. Tore: 0:1 (1.), 0:2 (15.), 1:2 Johannes Schanz (53.), 2:2 Kevin Scholz (79.).

Heiligenzimmern – Hechingen 5:0 (1:0). In der Anfangsphase hätten die Hausherren schnell in Führung gehen können, doch blieben die Chancen ungenutzt. Ab der 30. Minute wurde Hechingen stärker und hatte Pech mit einem Lattentreffer. In der zweiten Halbzeit zeigten die Zollerstädter keine Gegenwehr mehr. Tore: 1:0 Leon May (17.), 2:0, 4:0 Philipp Fechter (51., 68.), 3:0 Claus Hirschfeld (59.), 5:0 Aaron Haid (71.).

Stetten/Salmendingen – Bisingen 1:0 (1:0). Die Einheimischen übernahmen von Beginn an das Kommando. Mit den Chancen wurde aber zu fahrlässig umgegangen. So war es nicht verwunderlich, dass der FCS in der Schlussphase noch zittern musste. Tor: Patrick Arnold (20.).