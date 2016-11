Fussball Gastgeschenk beschert Nagold den Sieg

Ein Gastgeschenk des Gechinger Torhüters Manuel Potemke und ein technisch klasse heraus gespielter Treffer zum 2:1 bescherten den Landesliga-Fußballern des VfL Nagold den Sieg im kreisinternen Duell.

Der Aufsteiger aus Gechingen hatte sich lange Zeit tapfer gewehrt und zwischenzeitlich nach dem Ausgleichstreffer von Bastian Bothner sogar an einer Überraschung geschnuppert.

Exakt 10:2 Eckstöße, aber kein Tor, der VfL Nagold beherrschte das Spiel, hatte in den ersten 45 Minuten vier, fünf gute Möglichkeiten, durch Luka Kravoscanec und Daniel Atis, aber immer wieder brachte ein Gechinger noch ein Bein oder den Körper dazwischen. Und wenn die Nagolder einmal durch waren, so wie Luka Kravoscanec in der 28. Minute über die linke Seite, dann zielten sie am Tor vorbei.