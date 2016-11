Fußball Für SV Zimmern "die allerletzte Chance"

Beim Gegner Laupheim ist die Lage noch viel dramatischer

Schon in der Relegation Ende Mai diesen Jahres unterlag Zimmern der Mannschaft aus Oberschwaben mit demselben Ergebnis, stieg aber bekanntlich trotzdem in die Verbandsliga auf. Soll dies nicht ein einmaliges Gastspiel bleiben, benötigt die Mannschaft von Trainer Patrick Fossé am morgigen Samstag unbedingt drei Punkte. Noch dramatischer ist die Lage bei den Laupheimern, die sich Ende Oktober vom langjährigen Trainer Rolf Baumann trennten, aber der neue Coach Hubertus Fundel konnte noch keinerlei Erfolgserbnis feiern. "Wir haben in Wangen nicht schlecht gespielt, aber wir brauchen jetzt Ergebnisse", betonte Fundel nach der 1:3-Niederlage am letzten Wochenende. Derzeit müssen die "Olympianer" mit Simon Dilger und Simon Hammerschmied aber auch auf zwei Stammkräfte verzichten.

Dies muss auch der SV Zimmern. Mit dem verletzten Kapitän Marcel Eisele (Bänderriss) und Denis Gonszcz (gelb-rote Karte im letzten Spiel gegen Löchgau) fallen zwei Stammspieler aus. So heißt es für den Rest der Mannschaft, jetzt noch enger zusammen zu rücken. "Für uns wohl die allerletzte Chance, noch in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen zu können. Auch gegen Laupheim gilt, Fehler in der Defensive zu vermeiden und vorne einfach effektiver abschließen", weiß auch Erwin Beck, dass diese Faktoren gebetsmühlenartig jede Woche verkündet werden. Aber nur, wenn es der Mannschaft eben einmal gelingt, diese Fehler abzustellen, ist in der Verbandsliga etwas zu holen und da ist der Gegner egal, siehe die jüngste Pleite von letzter Woche gegen Löchgau.