Fußball Freiburg zieht an FC 08 Villingen vorbei

Zudem bleibt der FC Denzlingen nach einem 4:3-Erfolg beim FC Auggen weiter an den beiden führenden Teams dran. Sollte der Tabellendritte am Sonntag bei Solvay Freiburg gewinnen, würden die spielfreien Nullachter auf Rang drei abrutschen.

"Das Ergebnis war ein bisschen unglücklich", bilanzierte 08-Coach Jago Maric das torlose Unentschieden beim unbequemen SV Mörsch. Unglücklich war es vor allem deshalb, weil sein Team in einer Partie auf einem teilweise gefrorenen Platz mit wenigen klaren Chancen gleich zwei Elfmeter nicht nutzen konnte. "Da hatten wir einfach Pech", kommentierte der Villinger Trainer die beiden Fehlschüsse von Torjäger Nedzad Plavci, der in der 70. und in der 75. Minute jeweils am glänzend reagierenden SVM-Keeper Fabian Hegele scheiterte.

Bei seinem ersten Versuch hatte Plavci, der selbst gefoult worden war, die von ihm aus linke Ecke angepeilt. Bei seinem zweiten Versuch wechselte er nach rechts, doch Hegele schien dies geahnt zu haben. "Ich nehme das auf meine Kappe. Ein Elfmeter sollte auf jeden Fall reingehen", zeigte sich Plavci selbstkritisch.