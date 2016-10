Fußball Frauen des SV Eutingen zaubern

Von Anfang an machte das Team von Norbert Nesch und Roland Gölz Druck und ließ die Gästeabwehr nie zur Ruhe kommen. Am Ende machten die Mädels aus dem Gäu das halbe Dutzend voll und sind nach den zwei Niederlagen hintereinander wieder im Soll.

Es war etwas ungemütlich auf dem Eutinger Sportgelände; just zu einer Zeit, zu der die Zeit umgestellt wird und sich das Wetter umstellt, gab es das Flutlichtspiel gegen einen Gast der keinerlei positiven Erwartung erfüllte. Natürlich traf der bisherige Tabellenvierte auf einen Gastgeber der selten so konsequent zu Werke ging wie an diesen Abend; ein Angriff nach dem anderen wurde eingeleitet, mal kamen die Eutinger Frauen über links, mal über rechts, die Gästetorfrau stand im Mittelpunkt und hielt das torlose Remis immerhin eine knappe viertel Stunde.

