Fußball Flitzer kostet FC 08 Villingen 800 Euro

Bei Abpfiff des DFB-Pokal-Spiels gegen den FC Schalke am 20. August 2016 in Freiburg war ein Villinger Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen, der anschließend vom Ordnungsdienst abgeführt wurde.

Der FC 08 Villingen hat dem Urteil zugestimmt. Dies ist auf der DFB-Internetseite nachzulesen.

Mit einem Doppeltest setzt der FC 08 Villingen am Wochenende die Serie seiner Vorbereitungsspiele fort. Am heutigen Freitag (19 Uhr) treten die Nullachter beim Ligakonkurrenten 1. FC Rielasingen-Arlen an, am Samstag (14 Uhr) folgt eine Partie beim alten Rivalen Bahlinger SC.