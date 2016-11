Fußball FC Zillhausen nach Pause stark

Zillhausen – Harthausen II 5:2 (2:1). Nach dem Sieg vergangene Woche über Pfeffingen, musste Harthausen in Zillhausen antreten. Zillhausen begann die Partie druckvoll und ging nach 15 Minuten in Führung. Harthausen zeigte sich nicht geschockt und konnte ausgleichen. Der FCZ hatte jedoch eine schnelle Antwort parat und ging erneut in Führung. Mit 2:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war erneut Zillhausen der Taktgeber, und konnte somit seine Führung ausbauen. Harthausen bewies erneut Moral, letztlich reichte es aber nicht und Zillhausen gewinnt in einem sehr fairen Spiel mit 5:2. Tore: 1:0 Özbiler (15.), 1:1 Gauggel (24.), 2:1 Botta (27.), 3:1 Graef (61.), 3:2 Koch (76.), 4:2 Maj (79.), 5:2 Hetzel (85.). Pfeffingen – Schömberg 1:1 (1:0). Pfeffingen empfing die TG Schömberg. Bereits zu Beginn hatte Pfeffingen ein paar gute Möglichkeiten, ließ diese aber liegen. Nach 23 Minuten schoss Kapitän Benedikt Maisch die Hausherren in Führung, aber auch in der Folge war der FCP zu fahrlässig mit seinen Chancen und ging nur mit 1:0 in die Pause. In Durchgang zwei bot sich ein ähnliches Bild. Pfeffingen erarbeitete sich Torchancen, die sie nicht nutzten. Schömberg machte es besser und nutzte seine einzige Torchance zum Ausgleich. Marc Haasis zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden: "Wir sind selber Schuld, wir gehen viel zu nachlässig mit unseren Torchancen um." Tore: 1:0 Maisch (23.), 1:1 Sekeroglu (55.). Margrethausen – Jadran Balingen. Abgesagt. Laufen – Hartheim 1:1 (0:0). Nach dem wichtigen Sieg vergangene Woche, empfing Laufen die Mannschaft aus Hartheim. Laufen spielte von Beginn an gut nach vorne, nutzte aber zwei Torchancen nicht, somit ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. In der 2. Halbzeit wurden die Gäste aus Hartheim stärker und hatten mehr vom Spiel. Nach 54 Minuten ging jedoch Laufen mit 1:0 in Führung. Der Absteiger aus Hartheim nutzte nun aber seine Feldüberlegenheit und kam zum verdienten Ausgleichstreffer. Am Ende stand eine verdiente Punkteteilung in Laufen. Tore: 1:0 Stotz (54.), 1:1 Dreher (65.). Obernheim – Meßstetten. Abgesagt. Erlaheim – Heinstetten 0:2 (0:1). Ohne ihren Top-Torjäger Rico Müller empfingen die Eichberg-Kicker den SV Heinstetten. Nach dem Abtasten beider Teams ging Heinstetten aus dem Nichts in Führung. Erlaheim tat sich schwer in die Begegnung zu kommen und hatte Glück, dass Heinstetten die Führung nicht ausbauen konnte. Nach dem Seitenwechsel lief bei Erlaheim immer noch nichts zusammen. Sie verloren oft den Ball im Mittelfeld und in der Offensive wirkten sie ideenlos. In der 83. Minute sorgte Adrian Klaiber mit seinem 0:2 für die Vorentscheidung. Tore: 0:1 Knobel (8.), 0:2 Klaiber (83.). Albstadt – Rosenfeld 2:2 (0:1). Im gestrigen Top-Spiel gab es keinen Sieger. Rosenfeld hatte zwar in der ersten Halbzeit weniger Ballbesitz aber die Aktionen des Primus waren nicht zwingend genug. Nach einer guten halben Stunde gingen die Gäste in Führung. Mit 0:1 ging es in die Kabine. In Durchgang zwei zog sich Rosenfeld zu weit zurück und kassierte den Ausgleich. Nach einem Elfmeter ging der Tabellenführer sogar in Führung, die Gäste gaben sich aber nicht auf und konnten mit der letzten Aktion ausgleichen. Tore: 0:1 Mayer (29.), 1:1, 2:1 Zehnder (52., 72.), 2:2 Allerborn (90.).