Fußball FC Peterzell setzt gleich ein Ausrufezeichen

Spielertrainer Giovanni Mercuri zeigte sich natürlich sehr zufrieden. "Bei uns lief es von der Trainingsbeteiligung her schon in der Vorbereitung sehr gut. Man hat gemerkt, dass meine Spieler Lust auf die anstehenden Spiele haben. Heute wurde alles genau umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Spielerisch und läuferisch war es schon gut, wobei es bei den hohen Temperaturen nicht einfach war. Wichtig war für uns deshalb die schnelle Doppelführung", betonte Mercuri. Er freute sich zudem, dass Torjäger Dennis Haas – direkt aus dem Urlaub kommend – für sein Team spielen konnte. Haas legte gleich einen Viererpack hin.

Nicht viele Worte brauchte dagegen Andy Ott, der Trainer des FC Gütenbach, über die Leistung seiner Mannschaft verlieren. "Woran es heute lag? Eine gute Frage. Ich bin erst einmal rat- und sprachlos – nicht nur über das Ergebnis. Man kann sicherlich in Peterzell verlieren, doch es kommt letztlich auch auf die Art und Weise an. Das Ergebnis von 1:8 sagt wohl alles über unsere Leistung aus."

Ein Lob konnte Jürgen Feuerstein, der Coach des A2-Ligisten SSC Donaueschingen, nach dem 3:1 über den SV Öfingen an die Adresse seiner Mannschaft verteilen. "Auch ohne sechs Stammspieler hat mein Team spielerisch gut agiert. Insgesamt war ich mit dem Auftritt aller Spieler zufrieden. Vor der Pause hätten wir aber schon Tore erzielen müssen. An der Chancenverwertung müssen wir also weiter arbeiten. Sie muss einfach besser werden."