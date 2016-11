Fußball FC Holzhausen II ist Herbstmeister

FC Holzhausen II – VfB Sigmarswangen 6:0 (3:0). Trotz des holprigen Untergrunds, auf dem das Spiel am gestrigen Sonntag stattfinden musste, war die Landesligareserve eindeutig überlegen, machte gegen das Kellerteam aus Sigmarswangen richtig Druck – und dann fielen auch die Tore wie reife Früchte. Holzhausen ging durch Kai Schröder (28.) verdient in Führung, dann folgten drei Treffer von Viktor Schäfer (22.; 41. und 48.) in Folge, ein lupenreiner Hatrick war dies allerdings nicht, da dazwischen die Halbzeit lag. FC-Manager Roman Rieger (77.) baute den Vorsprung aus, und nur eine Zeigerumdrehung weiter machte Kai Schröder (78.) mit seinem Treffer das halbe Dutzend voll.

SG Dettlingen-Bittelbronn – SV Fischingen 4:4 (3:2). Die Hausherren glaubten nach den Toren von Kevin Schlotter (12.); Stephan Siegert (17.) und Dominik Schmnid (19.) an einen schönen Nachmittag und dachten auch daran das Torverhältnis verbessern zu können. Doch statt weiterer Treffer war es Fabian Schneider (31. und 33.), der auf der anderen Seite den Torreigen beendete. Mit dem 3:2 war Fischingen plötzlich wieder im Rennen und schaffte nach der Pause das Kunststück, den Spieß zu drehen, Michelle Potenza (52. und 66.) sorgte bei den Hausherren für lange Gesichter. Am Ende gelang Oliver Leicht (70.) noch das Tor zum Ausgleich, mit dem beide Seiten am Ende doch zufrieden waren.

SV Lichtenfels-Leinstetten – ASV Bildechingen 0:3 (0:1). Zuerst wurde Spielertrainer Kund Herr verabschiedet, und dann ging es auf dem Sportplatz zur Sache. Die Gäste rissen das Spiel an sich, hatten zahlreiche gute Kombinationen, doch die Chancen hielten sich dann doch in Grenzen. Benjamin Faiß (25.) war für die Halbzeitführung verantwortlich, danach war es Eduard Krasniqi (71. und 80.), der per Doppelschlag die Heimniederlage von Leinstetten besiegelte.