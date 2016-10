Fußball FC Holzhausen erwartet VfL Nagold

Abgehakt hat der FCH-Trainer mittlerweile auch die zweite Saisonniederlage und fordert auch seine Spieler auf, "einfachen Fußball zu spielen und den Kopf frei zu haben." Mit Ausnahme des wieder in die Mannschaft rückenden Ilie Iordache sieht es dabei so aus, als könnte morgen beim Anpfiff die gleiche Mannschaft wie in Gärtringen auf dem Feld stehen. Auch der Zustand des vor der Pause mit einer Rückenblockade ausgewechselten Kapitäns Onur Kürtbagi hat sich nach physiotherapeutischen Behandlungen gebessert. Dagegen ist Marco Sumser nach seiner Schulterverletzung noch nicht zu hundert Prozent fit, was sich bei einigen Zweikämpfen nach seiner Einwechslung in Gärtringen deutlich zeigte. Voraussichtlich noch rund drei Wochen wird Co-Trainer Patrick Bialas fehlen, der nach seiner Oberschenkelzerrung in der nächsten Woche aber mit dem Lauftraining beginnen will.

Auf der Gegenseite stehen Thomas Schwarz morgen Denis Bas und Thilo Renz nicht zur Verfügung. Fraglich ist der Einsatz von Co-Trainer Marco Quiskamp wegen einer Knieproblematik. In seinem Aufgebot gebe es für die fehlenden Spieler einige Optionen, will sich der Nagolder Trainer vor dem Abschlusstraining hinsichtlich der Startformation nicht festlegen. Um dauerhaft ganz oben mitspielen zu können, sei sein Kader aber nicht breit genug aufgestellt, so Schwarz, "wir stehen in dieser Saison aber auch nicht unter dem Zwang aufsteigen zu müssen. Vorne mitspielen wollen wir aber schon."