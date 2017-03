Fußball FC Holzhausen dreht in Halbzeit zwei auf

Viele Zuschauer begannen sich mit dem Gedanken an ein weiteres Unentschieden nach zuvor drei Remis in Serie vertraut zu machen, da sorgte in der 64. Minute Marc Wissmann mit dem 1:0 für kollektives Aufatmen unter den einheimischen Fans. Zuvor war 25 Meter vor dem eigenen Tor Maichingens Patrick Eichler ins Straucheln gekommen und hatte damit unfreiwillig das Leder Tim Wissmann überlassen müssen. Der setzte gedankenschnell mit einem Chipball ins Zentrum seinen Zwillingensbruder in Szene, der das Leder frei stehend vor Timo Hammel an die Unterkante der Latte setzte. Von dort sprang es hinter der Torlinie auf, was der Assistent an der Seitenlinie sofort anzeigte.

Mit dem 1:0 im Rücken liefen die vor allem in der äußerst schwach geführten ersten Halbzeit noch stockenden Kombinationen der Gastgeber plötzlich flüssiger und schon ergaben sich auch gute Torchancen gegen eine jetzt zunehmend lückenhaftere Gäste-Defensive. Dabei zögerte Marc Wissmann bei einem Solo in der 70. Minute einmal mehr mit dem Abschluss und blieb hängen.

Der eingewechselte Marc Hohnwald spekulierte fünf Minuten später bei einer zu kurzen Kopfballrückgabe von Oliver Klauß richtig und spritzte dazwischen, traf das Leder bei seiner Direktabnahme aber nicht richtig. Und nach einem groben Schnitzer von Torwart Timo hammel, der fast an der Eckfahne den ball an Marco Sumser verlor, hatten in der Mitte zunächst Marc Wissmann und dann Apostol Muzac die Doppelchance zum 2:0, doch den in srechte untere Eck gezielten schuss fast vom Elfmeterpunkt konnte George Berberoglu noch knapp neben den rechten Pfosten abfälschen.