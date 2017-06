Fußball FC Grüningen: Stolz über Final-Einzug überwiegt

Realistische Bilanz

Noch lange nach der Siegerehrung, die Ute Wilkesmann, Vorsitzende im Verbandsausschuss für Frauenfußball, vorgenommen hatte, saßen die Siegerinnen und die Verliererinnen gemeinsam in Hausen auf dem Rasen. Die Grüninger Spielerinnen zeigten sich zwar enttäuscht über dieses einseitige Finale, doch sie stuften auch den Drei-Klassenunterschied zwischen Landes- und Noch-Regionalliga realistisch ein. "Allein schon vom Tempo her war uns der Hegauer FV klar überlegen. Ich hätte mir aber in unserem dritten Endspiel schon einen etwas knapperen Verlauf gewünscht", blickte Grüningens Spielführerin Andrea Köpfler zurück. "Auch wenn das Ergebnis deutlich ist, bin ich richtig stolz auf meine Mannschaft. Dass wir das Endspiel als Landesligist erreicht haben, ist nicht selbstverständlich. Wir haben ja immerhin auch starke Gegner auf dem Weg dorthin ausgeschaltet", unterstreicht es Coach Mathias Limberger, der auch in der kommenden Saison die Grüningerinnen trainieren wird. Seine Spielerin Eileen Bossick sagte in ihrem Fazit: "Es war uns eine große Ehre, in diesem Endspiel dabei zu sein." Ralf Fien, der Vorsitzende, ist überzeugt davon, "dass wir durch diese Finalteilnahme wieder etwas Werbung für unseren Frauenfußball in Grüningen tun konnten".

Der große Unterschied