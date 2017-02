Fußball FC Bad Dürrheim: "Zweite Halbzeit eine Katastrophe"

Klartext sprach nach dem Spiel Kapitän Yannick Bartmann: "Die zweite Halbzeit war einfach eine Katastrophe. Aus diesem Grund haben wir den Sieg nicht verdient gehabt. Der FC Neustadt hat sich in einen Rausch gesteigert", betonte er. Und weiter: "Wir legen denen ja fast vier Tore auf", sprach Bartmann von Geschenken.

Der Elfmeter, der zum Neustädter 1:3 führte, war vermeidbar. Nach einem abgefangenen Angriff hätte Bad Dürrheim den Ball nach vorne befördern können – anstatt hinten herum zu spielen. Auch danach war die Situation noch lösbar. Beim zweiten Gegentor bekamen die Kurstädter den Ball nicht aus der Gefahrenzone weg. Mehr durch Zufall landete das Spielgerät dann beim Torschützen. Beim dritten Gegentor wurde ein Schuss noch abgefälscht. Dieser wurde zu einem Heber über Goalie Jonas Kapp hinweg. Der vierte Neustädter Treffer resultierte aus einem umstrittenen Freistoß.

Die nächste Frage ist, wo das Team wirklich steht. Im ersten Durchgang spielte Bad Dürrheim schönen Kombinationsfußball für die Lehrbücher. Coach Reiner Scheu war nach dem zweiten und dritten Tor entzückt: "Zack, zack, zack und Tor. So geht das", zeigte er an der Seitenlinie die Spielzüge seinem Assistenten Frank Holder an. Doch die Unsicherheit in der Hintermannschaft, die kurz vor der Pause erstmals deutlich wurde, war unübersehbar. Auch das Mittelfeld tauchte in dieser Phase unter. Es fehlte eine ordnende Hand im Spiel.