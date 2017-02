Fußball FC Bad Dürrheim verliert nach 3:0-Führung

Danach spielte Bad Dürrheim wie aus einem Guss, Neustadt kam kaum vor das Bad Dürrheimer Tor. Die lang auf Sam Samma geschlagenen Bälle waren zu durchsichtig und fanden bei Jonas Schwer oder Yannick Bartmann ihre Abnehmer. Die einzige Möglichkeit für Neustadt resultierte nach einem Freistoß, als Fabian Papa seinen Kopfball am Tor vorbei setzte. In der 27. Minute wieder eine Musterkombination von Bad Dürrheim: Nico Tadic spielte auf völlig frei stehenden Dominik Almeida, der dann aus halblinker Position keine Mühe hatte, den Ball überlegen ins Tor zu schieben. Bad Dürrheim kombinierte weiter sicher und Neustadt hatte Mühe und half sich oft durch Fouls.

In der 37. Minute bereitete erneut Nico Tadic mit einer Flanke das 3:0 durch Abdullah Cil. Völlig aus dem Nichts kam der FC Neustadt in der 43. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einem abgefangenen Angriff der Gastgeber wurde der Ball etwas zu leichtfertig vertändelt. Daraus folgte eine Flanke in den Bad Dürrheimer Strafraum, Jonas Kapp lief heraus und anstatt Ball wegzufausten, ging er auf den Körper eines Neustädter Stürmers, was einen Foulelfmeter zur Folge hatte. Sam Samma ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und es stand zur Pause nur noch 3:1.

Die Unsicherheit der Bad Dürrheimer ging auch in der zweiten Hälfte weiter. Dies nutzten die Gastgeber in der 56. und 59. Minute zum Ausgleich, dabei waren die Tore mehr Gastgeschenke als herausgespielt. Dazwischen hatten die Gäste noch Glück, dass ein Fernschuss von Ketterer am Pfosten landete und Peter Schubnell den Nachschuss über das Tor hämmerte. Ganz bewusst brachte Neustadts Trainer Klaus Gallmann noch zusätzlich Hektik in die ohnehin von Nicklichkeiten geprägte Begegnung.

Nach dem Ausgleich fing sich der FC Bad Dürrheim, und der eingewechselte Giesler traf bei einem Angriff nur den Innenpfosten, danach verfehlte wieder Giesler ganz knapp. Auf der Gegenseite hatte Neustadt kaum Gelegenheiten, obgleich die Unsicherheit der Bad Dürrheimer weiter spürbar war. In der 80. Minute scheiterte Christian Braun mit einem Freistoß an Gantert, der mit viel Mühe abwehren konnte.

In der 80. Minute dann ein umstrittener Freistoß für Neustadt, wonach Sam Samma per Kopf das 4:3 für Neustadt erzielen konnte. Danach war die Messe gelesen, obgleich Bad Dürrheim noch versuchte heranzukommen, es blieb aber beim Versuch. Der Platzverweis von Christian Braun in der Nachspielzeit war für viele Beobachter etwas zu hart, passte jedoch irgendwie doch zum Spiel.

