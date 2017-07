Fußball FC Bad Dürrheim steigt wieder ins Training ein

Laut Aussage der Verantwortlichen ist der Kader noch nicht komplett, man bemühe sich noch um ein bis zwei Spieler, damit man einen 21 Mann starken Kader zur Verfügung hat. Nun stehen in den nächsten fünf Wochen bis zu fünf Trainingseinheiten in der Woche und viel Schweiß auf dem Programm, bis die Mannschaft für die Verbandsligasaison gerüstet ist.

Fünf Vorbereitungsspiele gegen FC Schonach (11.07.), FC Astoria Walldorf II (15.07.), TSG Balingen (18.07.), DJK Villingen (22.07.) und FC Albstadt (25.07.) wird der FC Bad Dürrheim bestreiten. Hinzu kommt noch das Pokalspiel beim Sieger der Begegnung SpVgg. F.A.L. gegen SC Pfullendorf am 29. Juli als erstes Pflichtspiel der Saison. Am 4. August beginnt dann das Ernst des Lebens in der Verbandsliga.