Fußball FC Bad Dürrheim startet in Vorbereitung

Mario Buccelli, der seit Mitte Oktober nicht mehr im Kader stand, hat sich nun abgemeldet. Auch Raphael Bartmann steht nicht mehr zur Verfügung, da der Verteidiger studiumsbedingt im Ausland verweilt. Roman Rudenko hat den FC Bad Dürrheim verlassen und steht wohl vor einem Wechsel zum VfB Villingen. Neu im Kader der Kurstädter ist Nazir Zulji, der von der U19 des FC Schaffhausen kommt. Der Offensivakteur, der im Februar 18 Jahre alt wird, soll als Perspektivspieler aufgebaut werden.

Vier Testspiele plant Reiner Scheu in der Vorbereitungszeit, sofern die Plätze bespielbar sind. Wie in jedem Jahr wird es im Rahmen des Trainingslagers in Bahlingen auch die ersten Gespräche mit den Spielern in Sachen Vertragsverlängerungen geben.

Doch davor muss die Zukunft von Reiner Scheu geklärt werden. "Wir werden uns im Januar zusammensetzen und dann eine Entscheidung treffen", gibt der Fußball-Lehrer den Fahrplan preis.

Die Chancen einer weiteren Zusammenarbeit sind derzeit sehr gut, da sich der Vorsitzende – Albrecht Schlenker – im Oktober doch für eine weitere zweijährige Amtszeit entschieden hatte. Auch die erfolgreiche Herbstrunde – Rang sieben – und das ruhige Umfeld in Bad Dürrheim sind Faktoren, die für Reiner Scheu wichtig sind. "Es ist klar, dass die Herbstrunde im Vergleich zu den Vorjahren mehr Spaß gemacht hat. Wir haben eine gute Mannschaft, das ist auch klar. Dass ich aber nicht ewig in Bad Dürrheim bleibe, das ist auch klar", schmunzelt der 61-Jährige.

Er habe im vergangenen Halbjahr einen positiven Ruck registriert, eine deutliche Qualitätssteigerung – auch im Training. "Dies sind Dinge, auf die ich schaue – und nicht auf den Tabellenplatz oder die Punkte. Ich selbst bin nur dann zufrieden, wenn es nach vorne geht" , so Reiner Scheu.