Fußball FC Bad Dürrheim: Spieler bestreiken Training

Kapitän Felix Schaplewski betont zudem, "dass das Klima in der Mannschaft und die Zusammenarbeit mit unserem Trainer hervorragend sind. Wir trennen hier klar das Sportliche von den anderen Dingen". Zudem betont er, dass das Training am Donnerstag wie geplant stattfinden soll. Dass diese Aktion negative Folgen im sportlichen Bereich haben könnte, glaubt der Kapitän indes nicht.

Der Spielerstreik beim FC Bad Dürrheim mag seine Gründe haben. Doch so eine Aktion ist eine hohe Hausnummer – vor allem wenn diese Geschichte schnell und breit an die Öffentlichkeit kommt. Die Außenwirkung für den Verbandsliga-Klub ist fatal. Probleme lassen sich im Leben oft frühzeitig durch Kommunikation lösen. Offensichtlich bestand in diesem Punkt kein guter Draht zwischen Vereinsführung und Spielern. Deshalb kam es zum Streik. Dieser dürfte für den FC Bad Dürrheim in einer ohnehin bereits schwierigen Saison noch größere Folgen haben – vor allem im sportlichen Bereich. Andere Beispiele im Fußball-Geschäft haben es in der Vergangenheit gezeigt: Ist erst einmal eine solche Unruhe da, stimmen bald auch die Ergebnisse nicht mehr. Doch auch das Image des Vereins ist angekratzt. Interessierte Sponsoren könnten deshalb wieder abspringen.