Fußball FC Bad Dürrheim: Nach acht Minuten ist Schluss

Der Oberligist Balingen war am Dienstagabend in der achten Minute gerade durch Patrick Lauble mit 1:0 in Führung gegangen, als ein Gewitter über Bad Dürrheim niederging. Schiedsrichter Philipp Lehmann (Seitingen-Oberflacht) unterbrach die Partie zunächst. Nach 40 Minuten Wartezeit, als keine Wetterbesserung in Sicht war, brach er die Partie ab.

Aus Termingründen wird es zu einer Wiederholung nicht kommen. Beide Teams sind in den kommenden Wochen mit weiteren Test- und Pokalspielen absolut eingespannt. Beide Trainer, Reiner Scheu und Ralf Volkswein, die sich schon sehr lange kennen, bedauerten den frühen Abbruch, da sich beide Coaches wichtige neue Erkenntnisse aus diesem Spiel versprachen.

Die TSG Balingen bezieht am Freitag ein Kurztrainingslager in Königsheim auf dem Heuberg und testet am Abend (19 Uhr) in Kolbingen. Am Sonntag (15.30 Uhr) geht es dann in der Bizerba-Arena gegen den FC Albstadt im Rahmen des 2. TSG-Erlebnistages für den Oberligisten weiter.