Fußball FC Bad Dürrheim im "siebten Himmel"

Es gab gleich drei Premieren bei der kampfbetonten Partie gegen den SV Bühlertal (3:1). So feierte der FC Bad Dürrheim den ersten Heimsieg gegen den SV Bühlertal. Weiter erzielten Samuel Witzig und Roman Rudenko ihre ersten Saisontore. Besonders für den Offensivspieler Witzig freute sich Trainer Reiner Scheu. "Super gemacht – Sammy. Gut so – endlich", kommentierte Scheu die frühe Führung (3.). Roman Rudenko, der für den gesperrten Raphael Bartmann von Beginn an spielte, krönte mit seinem Treffer zum 3:1 (87.) seine gute Leistung. Es war für den Verteidiger das erstes Pflichtspieltor überhaupt für die Kurstädter, für die er seit Sommer 2015 aufläuft.

Größe zeigte Bühlertals Trainer Michael Santoro nach dem Spiel, als er die Niederlage auf seine Kappe nahm. "In der Halbzeit habe ich ausgegeben, dass wir auf Risiko gehen, auf Sieg spielen. Da wurden wir natürlich von den Gastgebern ausgekontert. Bad Dürrheim ist ja bekannt für das schnelle Umschaltspiel. Es hätte aber fast funktioniert. Wir hatten ja ein bisschen Pech, als wir den Pfosten trafen."

Obwohl beide Trainer von einem glücklichen Sieg sprachen, war der Dreier der Kurstädter durchaus verdient, denn der Gastgeber besaß ein Plus an guten Möglichkeiten.