Fußball FC Bad Dürrheim erwartet Walldorf II

Um 17 Uhr ist dann der Verbandsliga-Kader von Trainer Reiner Scheu an der Reihe. Traditionell steht ein freundschaftliches Duell gegen Astoria Walldorf an. Dieses Mal gastiert das Oberliga-Team von Astoria Walldorf II in der Kurstadt. Vor dem Anpfiff wird die neue Bad Dürrheimer Mannschaft den Zuschauern vorgestellt.

Inzwischen steckt der Bad Dürrheimer Kader mittendrin in der heißen Phase der Vorbereitung und hat schon etliche Trainingseinheiten absolviert.

"Astoria Walldorf ist natürlich ein attraktiver Gegner, gegen den wir in den vergangenen Jahren auch in diesem Rahmen gespielt haben", so Reiner Scheu. "Wir werden natürlich im Vergleich zum Spiel gegen Schonach nicht so viele Spielanteile haben. Unsere Abwehr wird gegen Walldorf richtig geprüft werden, da müssen wir die Fehlerquote niedrig halten."