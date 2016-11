Fußball FC Bad Dürrheim besiegt Kehler FV

Von Anfang an gingen beide Mannschaften mit viel Tempo in die Partie, so hatten beide Teams ihre Torchancen, obgleich Kehl zunächst ein Übergewicht hatte. Mit schnellem Kombinationsspiel zeigte der Gast seine Klasse und drängte die Gastgeber in die Defensive, ohne jedoch zwingende Gelegenheiten zu haben. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit kamen die Einheimischen besser in die Partie und hatten vor der Pause die Möglichkeit, in Führung zu gehen. So ging es dann mit einem schmeichelhaften 0:0-Unentschieden in die Pause.

Gleich in der ersten Minute der zweiten Halbzeit ging der FC Bad Dürrheim nach einer traumhaften Kombination von Dominik Almeida und Nico Tadic durch Sime Fantov mit 1:0 in Führung. Kehl war dadurch beeindruckt und zog sich immer mehr zurück. In der 61. Spielminute bestätigte Bad Dürrheim seine Stärke mit dem verdientem 2:0 durch den starken Sime Fantov, der seinen ersten Doppelpack für die Kurstadt schnürte.

Nach dem 2:0 sah man von den Gästen kaum mehr was, außer den Verbalattacken gegenüber den Gegenspielern, Schiedsrichter, Zuschauern als auch den eigenen Mitspielern. Dabei taten sich besonders Torhüter Florian Streif und Kevin Sax hervor.