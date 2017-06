Fußball FC 08 Villingen: Zwei Spanier im Anflug

2012 wechselte er zu Sparta Prag. Dort konnte sich Gil aber nicht durchsetzen und kehrte nach nur einer Saison nach Spanien zurück. Fortan spielte er bei verschiedenen Vereinen in der Segunda B, der dritthöchsten Spielklasse Spaniens, bevor er zur Saison 2016 zu Internacional de Madrid CF wechselte.

08-Coach Jago Maric ist davon überzeugt, dass sich der 28-Jährige in Villingen durchsetzen wird: "Wir haben diverse Videos von Pablo Gil gesehen und ihn zum Probetraining eingeladen. Dort konnte er unsere Eindrücke bestätigen, so dass wir die Hoffnung haben, dass er uns mit seinem großen Potenzial sehr schnell weiterhelfen kann", sagt er.

Der 24-jährige Cristian Giles spielt aktuell ebenfalls in der vierten Liga Spaniens. Er hat mit seinem Klub Pena Sport FC noch die Chance, über die Relegation in die Segunda Division B aufzusteigen. Giles ist ein torgefährlicher Stürmer. In der abgelaufenen Saison brachte er es wegen einer Verletzung jedoch nur auf 14 Einsätze. Dabei erzielte er elf Tore.

Martin Braun, der Sportliche Leiter der Villinger, hat sich persönlich von seinem Können überzeugt und die Aufstiegsspiele live im Internet verfolgt: "Cristian Giles machte dabei einen sehr guten Eindruck – auch wenn Pena Sport FC in den beiden spielen unterlegen war", sagt er. Leo Grimm, Präsident des FC 08, freut sich schon auf das spanische Flair im Frieden­grund: "Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihnen die gewünschten Verstärkungen gefunden haben, und freuen uns darauf, beide im Friedengrund zu begrüßen."