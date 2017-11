Fußball FC 08 Villingen zieht ins Pokal-Halbfinale ein

Vor 1200 Zuschauern entwickelte sich ein verbissenes Duell. Bei den Nullachtern begann im Vergleich zur Partie gegen den Karlsruher SC II Benedikt Haibt anstelle des gesperrten Stjepan Geng. In der Abwehr kam Pablo Gil für Manuel Stark in die Startelf.

Die Gastgeber erwischten einen Auftakt nach Maß. In der 15. Minute fälschte Damian Kaminski einen Wehrle-Schuss zum 1:0 ab. Anschließend verpassten es Cristian Gilés (18.) und Nedzad Plavci (22.), nachzulegen. Danach hatten die Villinger zunehmend Mühe, sich gegen die zweikampfstarken Offenburger durchzusetzen. In der 36. Minute hatte Haibt dann Pech, dass sein Schuss aus 30 Metern nur gegen die Unterkante der Latte ging.

Mehr Glück hatten die Gäste. In der 49. Minute konnte die Villinger Abwehr einen langen Ball nicht verteidigen. Der starke Marco Petereit tauchte allein vor 08-Keeper Christian Mendes auf und erzielte den Ausgleich. Bei den Nullachtern sorgte der eingewechselte Tevfik Ceylan für mehr Druck. Mehrere Male fehlte bei Chancen von Kaminski (63.), Ceylan (65.), Plavci und Weißhaar (68.) nicht viel zur erneuten Führung. In der 83. Minute war es dann so weit. Dragan Ovuka köpfte zum 2:1 ein. Zuvor hatte Weißhaar eine Ecke von Ceylan verlängert. Vier Minuten später machte Haibt nach Vorlage von Ceylan alles klar.