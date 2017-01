Fußball FC 08 Villingen: Winterspeck muss weg

Aufgrund des starken Wintereinbruchs ist hinsichtlich der Planung der Vorbereitungsphase beim 08-Trainerteam nun Improvisationstalent gefragt. Am heutigen Dienstag wird ein Teil des Kaders erneut Einheiten im G 1 absolvieren. Der andere Teil trifft sich in der Soccerhalle in Königsfeld. Diese haben die Nullachter für insgesamt zehn Termine gebucht. "Wann wir draußen auf den Platz können, wird man sehen. Es soll diese Woche auch noch ziemlich kalt werden. Wenn man dann räumt, hat man Glatteis", befürchtet Jago Maric. Er hofft jedoch, dass für die am Samstag vorgesehene erste Testpartie gegen den Oberligisten TSG Balingen ein bespielbares Terrain – eventuell im Bodenseeraum – gefunden wird.

Gefreut hat sich Maric über die Budenzauber-Erfolge seiner Schützlinge. "Fünf Hallenturniere zu gewinnen, ist nicht ohne. Ich hatte den Spielern auch gesagt, dass sie eine Siegermentalität entwickeln müssen", unterstrich der 08-Coach.