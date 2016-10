Fußball FC 08 Villingen: Wie lange fällt Gianluca Serpa aus?

Verlegung. Die für Sonntag, 30. Oktober vorgesehene Partie des FC Villingen beim FC Auggen wird auf Samstag, 29. Oktober (14 Uhr), verlegt. Die Nullachter bestreiten bereits am Dienstag, 1. November, ihr Pokalspiel gegen Rielasingen-Arlen und hätten lediglich einen Tag Pause zwischen Punktspiel und Pokal gehabt. Rekord geknackt. Das 8:1 gegen den Schlusslicht FC Bötzingen war der höchste Sieg einer Bad Dürrheimer Mannschaft in der Verbandsliga. Der bisherige Rekord war ein 6:1 – gleich zwei Mal – gegen den SV Kuppenheim. Brauns erster Hattrick. Gegen Bötzingen erzielte Christian Braun seinen ersten Hattrick für sein Bad Dürrheimer Team. Vor zwei Jahren hatte der Goalgetter beim 3:1-Heimsieg gegen den SV Endingen zwar alle drei Tore erzielt, jedoch lagen damals ein Treffer der Endinger und auch die Halbzeitpause dazwischen. Gegen Bötzingen erzielte Braun alle drei Tore innerhalb der ersten 21 Minuten. Somit liegt er mit inzwischen 13 Treffern auf dem dritten Rang der Verbandsliga-Torjägerliste – hinter dem Freiburger Marco Senftleber (17) und dem Villinger Nedzad Plavci (16). Eigene Welt. Auf die Führungskrise in Bötzingen angesprochen, meinte der sympathische Spielertrainer Gilles Ekoto-Ekoto: "Wir haben unsere eigene Welt mit der Mannschaft. Wir versuchen, dass das Team dies nicht wirklich spürt." Auf dem Kunstrasen. Bei schönstem Fußballwetter wurde auf dem Kunstrasen in Bad Dürrheim gespielt. Die Mannschaft der Gastgeber wollte dies so.