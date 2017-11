Fußball FC 08 Villingen steht vor lösbarer Aufgabe

Einen ähnlichen Ausrutscher möchte sich Maric in Weinheim auf keinen Fall erlauben. Personell sieht es für den 08-Coach jedenfalls gut aus. Er hat wohl alle Mann an Bord. Auch Stjepan Geng steht nach dem Ablauf seiner Rotsperre wieder zur Verfügung. Er hat am vergangenen Sonntag erstmals nach seinem Platzverweis gegen den Karslruher SC II Ende Oktober wieder gespielt. Beim 3:0-Sieg der Landesliga-Mannschaft gegen Überlingen stand Geng 90 Minuten auf dem Platz. "Ich habe mich noch nicht entschieden, ob er gleich wieder von Anfang an dabei ist", lässt sich Maric nicht in die Karten schauen. Allerdings absolvierte Geng während seiner Sperre zusätzliche Trainingseinheiten, um topfit zu bleiben.