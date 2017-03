Fußball FC 08 Villingen steht daheim unter Druck

Dabei entpuppte sich Winterneuzugang Ron Fahlteich (Offenburger FV) als wichtiger Rückhalt zwischen den Pfosten. Auswärts wurden bisher aus zwölf Spielen 14 Punkte (18:26 Tore) geholt. Verletzungsbedingt fällt Kapitän Philipp Hensle länger aus. Bester Torschütze ist Santiago Fischer, der bisher bereits beachtliche 18 Treffer erzielt hat.

"Wir müssen auf uns schauen und ein gutes Spiel abliefern", fordert Maric. Die Übungseinheiten unter der Woche haben ihn sehr zuversichtlich gestimmt, dass den Nullachtern dies auch gelingt. "Am Mittwoch hat die Mannschaft überragend trainiert", berichtet er.

Große Änderungen an der Formation von der Partie gegen Pfullendorf hat Maric nicht geplant. Zurück aus seinem zehntägigen Urlaub ist Daniel Niedermann. Der Defensivakteur trainiert wieder voll mit. "Es ist aber offen, ob er spielt", erklärte der 08-Coach. Er plant, eventuell eine überraschende personelle Änderung vorzunehmen. In welchem Mannschaftsteil dies sein wird, ließ Maric, der voraussichtlich alle Mann an Bord hat, jedoch offen.

"Unser Ziel ist es einfach, unsere Chancen besser zu nutzen. Dann bin ich auch überzeugt, dass wir gewinnen."

Ausgetragen wird die Begegnung auf dem Kunstrasen im Friedengrund.