Fußball FC 08 Villingen: Spiel Eins nach Pokal-Aus

So schnell verdaut hatte 08-Coach Jago Maric das 0:1 gegen Rielasingen-Arlen im Achtelfinale des SBFV-Cups allerdings nicht. "Das war eine total unnötige Niederlage", ärgerte er sich und bemängelte bei seinem Team das Auslassen mehrerer klarer Torchancen. "Von der Moral und Einstellung her kann ich aber nichts Negatives sagen", so Jago Maric. Die Verletzungsmisere mache sich auch immer mehr bemerkbar, da kein Spieler geschont werden könne. "Die Jungs müssen jedes Wochenende Vollgas geben. Auf Dauer merkt man dann eben, wenn vier, fünf Spieler fehlen", gibt der Villinger Coach zu bedenken.

Hinzu käme der besondere Druck, den sofortigen Wiederaufstieg erreichen zu müssen. Dieser wäre beim Freiburger FC und vor allem bei Aufsteiger FC Denzlingen nicht vorhanden. "Wir müssen jetzt eben noch mehr zusammenrücken und uns auch in den nächsten vier Wochen bis zum Ende der Herbstserie noch gut präsentieren", fordert Maric.

Morgen wird es personell bei den Villingern besonders eng, da das Nachbarschaftsduell der Landesligaelf bei der DJK Villingen zeitgleich stattfindet. "Die U 23 hat natürlich keine Priorität, aber wir schauen, dass wir es für beide Mannschaften gut hinbekommen", betont Jago Maric.