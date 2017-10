Fußball FC 08 Villingen sorgt weiter für Furore

1800 Fans wollten das Oberliga-Spitzenspiel im ebm-papst-Stadion sehen. "Die Spieler haben die Zuschauer mit schönem Fußball und einem tollen Sieg belohnt", freute sich Jago Maric.

Fußball in Villingen ist auf jeden Fall wieder in aller Munde. "Selbst in unserer starken Oberliga-Saison 2006/07 waren wir nicht Tabellenführer", zieht Leo Grimm den Vergleich zum damaligen Team um Coach Kristijan Djordjevic, Toco, Piero Saccone und eben Jago Maric, das lange vom Aufstieg in die Regionalliga, der damals dritthöchsten Klasse Deutschlands, träumen durfte.

Klar, dass nach diesem starken Saisonstart schon einige Fans das Wort "Regionalliga" laut aussprechen. Nicht so die Nullachter. Diese genießen einfach den Moment. "Wir sind Aufsteiger. Jeder Punkt ist zunächst einmal ein Zähler gegen den Abstieg. Aber es läuft wirklich rund. Die Spieler belohnen sich für starke Leistungen", wünscht sich der 08-Präsident, dass der Lauf der Villinger noch lange anhält. "Und natürlich haben wir auch den SBFV-Pokal im Blick", weiß Grimm, dass mit dem Gewinn des Cups die finanziellen Möglichkeiten stark anwachsen würden.