Fußball FC 08 Villingen schlägt den Tabellenführer

Fast 1000 Zuschauer strömten in das ebm-papst-Stadion um das Spitzenspiel zwischen den nach sieben Spielen bislang ungeschlagenen Freiburgern und dem Tabellenfünften aus Villingen zu sehen. Sie erlebten dabei einen Auftakt nach Maß für die Gastgeber: Nach einem Schnitzer in der FFC-Abwehr war es Tevfik Ceylan, der bereits in der fünften Minute die Führung für die Nullachter erzielte.

Überschattet wurde die ersten Halbzeit von der Knieverletzung von Damian Kaminski, der nach einem Zweikampf liegen blieb. Er musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht werden. Die Villinger ließen sich von dem zwischenzeitlichen Schock jedoch nicht beeinflussen und waren über weite Phasen der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft.

Im zweiten Durchgang blieben die Freiburger, die ohne ihren Torjäger Marco Senftleber keine nennenswerten Chancen herausspielen konnten, weit hinter den Erwartungen zurück. Hingegen agierten die Nullachter spielerisch und kämpferisch stark. Nach zahlreichen guten Möglichkeiten war es schließlich erneut Tevfik Ceylan der in der 75. Minute mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern seine gute Leistung mit seinem zweiten Tor krönte. Danach verpassten es der FC 08, noch ein drittes Tor zu erzielen.