Fußball FC 08 Villingen schlägt auch Tabellenführer

Vor 900 Zuschauern im ebm-papst-Stadion nahm Villingen gleich das Heft in die Hand - folgerichtig ging man bereits nach 16 Minuten in Führung. Stjepan Geng hatte per Fernschuss aus rund 20 Metern getroffen. Die nach vorne harmlos agierenden Denzlinger konnte jedoch in der 24. Minute dank eines berechtigten Elfmeters ausgleichen - Rino Saggiomo sorgte mit seinem Treffer für den Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang machten die Nullachter dann schnell alles klar: Zunächst traf Stjepan Geng nach einem tollen Solo zur 2:1-Führung (51.), dann erhöhte drei Minuten später Benedikt Haibt zum 3:1. Er war es schließlich auch, der in der 87. Minute - nach perfekter Vorlage von Ali Günes - zum 4:1-Endstand traf.