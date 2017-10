Fußball FC 08 Villingen schielt auf Tabellenführung

Zwei Mal traf dabei Cristian Gilés, der es jetzt auf fünf Tore bringt. Im dritten Spiel hintereinander trug sich auch Tobias Weißhaar in die Torschützenliste ein. "Er arbeitet gegen den Ball überragend. Er ist einer der besten Fußballer in der Oberliga", hob Maric hervor. Und dies, obwohl der Mittelfeldakteur seit Wochen in der Hüfte Schmerzen hat. Deshalb ging er zur Schonung auch vorzeitig in der 74. Minute vom Feld.