Fußball FC 08 Villingen: Nicht nur ein perfekter Konter

Nach dem Seitenwechsel blieb der angeschlagene Manuel Stark in der Kabine. Bei der Einwechslung bewies Coach Jago Maric mit Tobias Weißhaar – wie bereits in Walldorf – ein glückliches Händchen. Kaum auf dem Platz, da zog der Offensivakteur in der 48. Minute aus 22 Metern ab. Sein Schuss landete – unhaltbar abgefälscht von einem Göppinger – zum 2:0 im Netz.

Angesichts des Zwei-Tore-Rückstandes riskierten die Gäste jetzt etwas mehr. Doch die überaus aufmerksame Villinger Defensive ließ sich nicht überraschen. Nach einem Freistoß reklamierten die Göppinger in der 57. Minute zudem ohne Erfolg ein Villinger Handspiel. Dagegen konterten die Nullachter in der 72. Minute wunderschön. Weißhaar brachte zunächst elegant Ceylan ins Spiel. Dieser schickte Gilés auf der linken Seite auf die Reise. Den präzisen Rückpass des Spaniers schob Plavci mit seinem zweiten Treffer zum entscheidenden 3:0 über die Linie.

Der 08-Stürmer bringt es durch seinen erneuten Doppelpack nun auf bereits zehn Saisontreffer. Ärgerlich war aus Villinger Sicht, dass in der Schlussminute Maximilian Ziesche in die Wade von Damian Kaminski trat. Der 08-Angreifer blieb zunächst verletzt liegen und humpelte dann dick bandagiert vom Feld. Sein Einsatz beim Pokalspiel am Dienstag in Au-Wittnau ist fraglich.

FC 08 Villingen: Mendes – Stark (46. Weißhaar), Ovuka, Niedermann, Serpa (79. Wagner) – Ceylan (79. Ketterer), Wehrle, Geng, Kaminski – Gilés, Plavci (75. Haibt).

Göppinger SV: Rombach - Loser, Schwarz, Houssou (76. Frölich), Stierle – Ziesche, Brück, Kadrija (55. Ubabuike), Stöppler (55. Kotiukov), Staiger – Oubeyapwa (69. Özcan).

Tore: 1:0 Plavci (29.), 2:0 Weißhaar (48.), 3:0 Plavci (72.).

Schiedsrichter: Tobias Eisele (Korntal-Münchingen).

Gelbe Karten: – / Loser, Stierle, Ziesche.

Zuschauer: 900.