Fußball FC 08 Villingen lässt Lahr keine Chance

Im heimischen ebm-papst-Stadion ging der FC 08 bereits nach acht Minuten durch Tevfik Ceylan in Führung. Das deutliche Ergebnis konnte jedoch erst im zweiten Durchgang gesichert werden. In der 48. Minute erhöhte Benedikt Haibt mit einem gefühlvollen Fernschuss auf 2:0, Ali Sari besorgte in der 52. Minute das 3:0, Frederick Bruno traf in der 65. Minute zum 4:0 und Tobias Weißhaar konnte in der 84. Minute durch seinen Treffer zum 5:0 den Endstand sichern.

Damit sind die Villinger - zumindest was das Torverhältnis betrifft - gleichauf mit dem Tabellenführer aus Freiburg - punktetechnischen liegen die Nullachter einen Zähler hinter dem Freiburger FC.