Fußball FC 08 Villingen klettert weiter nach oben

Das Team von Jago Maric bewies auf dem schwierig bespielbaren Rasen viel Geduld und zeigte sich in der Abwehr erneut konzentriert. Zwar hatten die Villinger das Spiel über weite Phasen im Griff, Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten zunächst Mangelware.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich dann vor allem die 08-Offensive bissiger. Dies war schließlich von Erfolg gekrönt, sodass die Gäste das Spiel innerhalb von 12 Minuten entscheiden konnten. In der 62. Minute vollendete zunächst Cristian Giles einen perfekten Angriff zum 1:0, sechs Minuten später erhöhte Tobias Weißhaar auf 2:0, bevor Cristian Giles mit seinem zweiten Treffer in der 74. Minute die Partie entschied. Daran änderte auch das 3:1 der Spielberger durch Alexander Zimmermann (82. Minute) nichts, so dass die rund 70 mitgereisten 08-Anhänger den nächsten Auswärtssieg feiern konnten.