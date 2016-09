Fußball FC 08 Villingen: Kaminski hat wohl einen Kreuzbandriss

Absolut entgegen kam den Villingern natürlich der frühe Treffer durch Tevfik Ceylan in der 4. Minute. Als die entscheidende Schlussphase begann, legte Ceylan dann per Freistoß zum 2:0 nach. Damit war die Moral der Freiburger gebrochen. Zumal die bisher so torgefährlichen Breisgauer, bei denen allerdings mit Marco Senftleber der erfolgreichste Stürmer wegen einer Hochzeit fehlte, insgesamt zu lediglich zwei echten Chancen kamen. Dies war am Samstag einfach zu wenig, um die souveränen Villinger ernsthafter in Gefahr zu bringen.

Dies lag auch daran, dass die personellen Umstellungen von Maric im Vergleich mit dem Endingen-Spiel funktionierten. Die neu in die Startformation gekommenen Manuel Stark (rechte Defensivseite) und Daniel Niedermann (linker Innenverteidiger) zeigten eine fast fehlerfreie Vorstellung. Auf der Torwartposition strahlte Christian Mendes – wie gewohnt – viel Ruhe aus. "Ich wollte einfach ein bisschen umstellen", begründete Maric seine Maßnahmen – und befeuerte damit natürlich den Konkurrenzkampf.

"Da hat Riesenqualität gegen sehr gute Qualität gespielt", meinte FFC-Coach Ralf Eckert zum Hauptunterschied zwischen beiden Teams. Das gewonnene SBFV-Pokalfinale habe dem FC 08 Villingen die finanziellen Möglichkeiten gegeben, so ein Team zusammenzustellen. "Sicherlich haben wir Qualität. Aber für uns ist es eine Riesenumstellung, in der Verbandsliga jetzt das Spiel machen zu müssen. Ich bin aber überzeugt von meiner Mannschaft", so Jago Maric.