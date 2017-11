Fußball FC 08 Villingen ist vorerst Herbstmeister

Die Herbstmeisterschaft könnte den Villingern allerdings noch genommen werden: Das Spiel des Tabellenersten, der TSG Balingen, gegen den SV Spielberg war am Samstag wegen Dauerregens in Spielberg abgesagt worden. Nachholtermin ist am 9. Dezember.

Sollte Balingen das Spiel gewinnen, können sie sich nachträglich über die Herbstmeisterschaft freuen. Bei einer Niederlage bleibt der FC 08 Villingen auf Platz eins.