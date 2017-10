Fußball FC 08 Villingen ist Tabellenführung wieder los

Die zuletzt erfolglosen Gastgeber fanden vor rund 300 Zuschauern deutlich besser in das Duell der Aufsteiger. Die aggressiv und aufmerksam agierenden TSG-Akteure hatten die Partie in den ersten 30 Minuten unter Kontrolle und auch die besseren Chancen zu verzeichnen. Die Folge war eine verdiente Führung durch Mario Marinic in der 38. Spielminute.

Nach der Pause fanden die Villinger, die ihre schlechteste Saisonleistung ablieferten, zwar besser ins Spiel - hochkarätige Chancen blieben jedoch Mangelware. Mit großem Kampf gelang es deshalb der TSG Backnang den Sieg über die Zeit zu retten, weswegen sich die Villinger nun - aufgrund des Sieges der TSG Balingen - mit dem zweiten Tabellenplatz begnügen müssen.