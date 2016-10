Fußball FC 08 Villingen ist nicht zu stoppen

Der FC Villingen muss sich nach einem wertvollen 2:0-Erfolg beim FC Auggen weiter mit der Rolle als Verfolger von Spitzenreiter Freiburger FC begnügen, der beim FC Bad Dürrheim ebenfalls seine Siegesserie fortsetzte.

Der FC Denzlingen patzte allerdings mit einem 2:2 in Stadelhofen, sodass die Nullachter jetzt vier Punkte besser dastehen, als der Tabellendritte. Im Vergleich mit der Partie gegen Lahr fehlte der privat verhinderte Tobias Weißhaar, für den der wieder genesene Turan Sahin spielte.

Von Beginn an traten die Villinger auf dem nicht übermäßig großen Kunstrasen konzentriert und im Stile einer Spitzenmannschaft auf. Sie hatten aber zunächst Glück, dass in der 4. Minute David Held in bester Position einen Bischoff-Pass nicht unter Kontrolle brachte. Ab da bekam Auggen im ersten Durchgang aber keinen Zugriff mehr auf die Partie.