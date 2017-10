Fussball FC 08 Villingen ist heiß auf Nöttingen

Ein 08-Trio lauert

Der frühere Spieler des FC St. Pauli ist nicht davon überrascht, dass die Nullachter eine so gute Rolle in der Oberliga spielen. "Das war bereits in der vergangenen Runde ein starkes Team. Dazu kamen gute Verstärkungen."

"Nöttingen hat in der Defensive Probleme. Wir dürfen keine Angst haben, sondern müssen unsere Stärken einbringen", macht Maric deutlich. Dessen Schützlinge waren bereits im Training heiß. "Sie haben in dieser Woche sehr gute Einheiten absolviert. Wir werden uns keinesfalls verstecken, sondern wollen zeigen, was wir können", verspricht der 08-Coach.

Dieser kann personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig für Pablo Gil kommt die Begegnung noch zu früh. Viele Gründe, seine zuletzt erfolgreiche Formation zu ändern, hat Maric nicht. Dahinter lauern mit Benedikt Haibt, Damian Kaminski und Frederick Bruno Akteure, die den Anspruch auf einen Stammplatz haben. "Ich kann von der Bank aus reagieren", freut sich der Villinger Trainer.

Er ist zudem davon überzeugt, dass das eigene Umschaltspiel weiterhin gut funktionieren wird. Wichtig sei ebenso, in der Defensive wieder stabil zu stehen. "Meine Jungs werden sehr motiviert ins Spiel gehen und sich zerreißen, um Nöttingen zu schlagen", denkt Maric.

Dieser hat übrigens im Sommer seinen Nöttinger Trainerkollegen im Urlaub in Kroatien zufällig getroffen. "Da haben wir uns natürlich auch über Fußball ausgetauscht", freut sich Dubravko Kolinger auf das Wiedersehen mit Jago Maric. Natürlich hofft der Nöttinger, dass der 08-Coach ihm dann nach dem Spiel zum Sieg gratulieren muss. "Aber dafür müssen wir uns enorm steigern. Und natürlich müssen wir die Torjäger Nedzad Plavci und Cristian Gilés in den Griff bekommen", betont Kolinger.

Dem Sieger des Verfolgerduells winkt vielleicht sogar die Tabellenführung.

Tabellenführung winkt

Oberliga-Spitzenreiter Bahlinger SC, der einen Punkt mehr auf dem Konto hat, steht zeitgleich mit dem südbadischen Derby gegen den zuletzt erfolgreichen SV Oberachern eine durchaus knifflige Heimaufgabe bevor.