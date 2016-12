Fußball FC 08 Villingen holt den S-Indoor-Cup

Es war zwar schon zur Geisterstunde, als das Endspiel in der Balinger Sparkassen-Arena über die Bühne ging, doch gruselig war die Partie bei weitem nicht. Denn beide Teams lieferten sich ein Match auf technisch hohem Niveau mit vielen Toren, das beste Werbung für den Hallenfußball war. Chris Loser brachte Göppingen früh mit 1:0 in Front; aber postwendend sorgte Teyfik Ceylan für den Villinger 1:1-Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit zahlreichen Chancen hüben wie drüben. Mit einer klasse Körpertäuschung brachte sich der ehemalige Albstädter Kevin Dicklhuber in Position und erzielte das 2:1 für Göppingen; doch mit einem Knaller in den Winkel glich erneut Ceylan zum 2:2 aus.

Wenig später hatte Nedzad Plavci das 3:2 für die Nullachter auf dem Fuß, vergab jedoch, und im Gegenzug netzte „Dickl“ zum 3:2 für den Oberligisten ein. Dann kam die Zeit des Ex-Balingers Turan Sahin, der zunächst zum 3:3 einschoss und im Anschluss die Schwarzwälder mit dem 4:3 erstmals in Führung brachte. Damit war das Finale aber noch nicht gelaufen, denn vier Sekunden vor Ende wurde ein Göppinger gefoult und es gab Strafstoß, denn Dicklhuber eiskalt zum 4:4 verwandelte.

So ging es in die Verlängerung, wo Plavci die Nullachter mit 5:4 in Front brachte und Sahin das 6:4 nachlegte. Göppingen zeigte sich aber noch nicht geschlagen und verkürzte durch Loser auf 5:6. Doch dabei blieb es, und so durfte Villingen erstmals die begehrte Trophäe in die Höhe recken und löste damit Gastgeber und Titelverteidiger TSG Balingen ab, den die Nullachter im Halbfinale mit 4:1 bezwungen hatten.