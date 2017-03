Fußball FC 08 Villingen: Es kommt zum Gipfeltreffen

Es hatte wohl kein Experte erwartet, dass der Aufsteiger am 26. Spieltag als Tabellenführer nach Villingen anreist, zumal die Nullachter das Hinspiel souverän mit 4:0 gewannen. Dies war jedoch die letzte und einzige Niederlage, die der FCD bisher kassiert hat. Nicht nur die Heimbilanz beeindruckt, auch in der Fremde trat das Team des Trainerduos Armin Jungkeit und Karsten Bickel mit 27 Punkten aus 13 Spielen (32:20 Tore) überaus erfolgreich auf.

Jetzt haben die Nullachter mit einem Sieg die Chance, den Abstand zu den Denzlingern, die allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen haben, auf nur noch einen Zähler zu verkürzen. "Für Denzlingen ist es das Spiel des Jahres. Wenn die Denzlinger bei uns gewinnen, wäre dies für sie ein Riesenschritt in Richtung Meisterschaft", gibt 08-Coach Maric zu bedenken. Er rechnet mit einem mutig auftretenden Gegner, für den es nichts zu verlieren gibt.

Studiert hat er die Denzlinger bei ihrem Auftritt in Rielasingen-Arlen (1:1). Neben Top-Torjäger Timo Wehrle (21 Treffer) sieht er den Ex-Nullachter Rino Saggiomo im Mittelfeld als ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt an. "Wir müssen einfach an die Leistung vom Spiel beim Freiburger FC anknüpfen", fordert Maric.