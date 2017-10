Fußball FC 08 Villingen erobert die Tabellenspitze

Vor rund 1800 Zuschauern erwischte das Team von Jago Maric einen Auftakt nach Maß. Bereits in der vierten Minute klingelte es nach einem Tor von Oberliga-Torschützenkönig Nedzad Plavci im Kasten der Gäste. In der 20. Minute Minute erhöhte Tobias Weißhaar mit einem schönen Treffer auf 2:0. Rund 30 Minuten beherrschten die Villinger das Spiel, gaben es dann aber kurzzeitig aus der Hand. Zunächst sah Torwart Christian Mendes beim 2:1 von Leon Braun (35. Minute) nicht gut aus, dann gelang dem Titelfavoriten durch Eray Gür nur vier Minuten später der Ausgleich.

Das tat der Leistung des Aufsteigers in der zweiten Halbzeit aber keinen Abbruch - ganz im Gegenteil. Vier Minuten nach Wiederanpfiff lenkte Stjepan Geng eine Ecke direkt ins Netz zur 3:2-Führung, in der 57. Minute erhöhte Nedzad Plavci zum 4:2. In der Folge hatten die Nullachter noch zwei dicke Chancen, die unsichere Abwehr der Gäste nochmals zu überwinden - den Schlusspunkt setzte es aber erst in der 90. Minute. Der eingewechselte Frederick Bruno war es, der für den 5:2-Endstand sorgte. Anschließend konnten der Aufsteiger gemeinsam mit den Fans überschwänglich die Tabellenführer feiern - das hatte vor dem Spiel vermutlich kaum einer für möglich gehalten.