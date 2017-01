Fußball FC 08 Villingen entthront FC Bad Dürrheim

Im Finale hatte der FC 08 Villingen seinen Verbandsliga-Konkurrenten FC Bad Dürrheim mit 2:1 besiegt. Tevfik Ceylan brachte den kleinen – von Arasch Yahyaijan betreuten – 08-Kader mit einem Linksschuss bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung. In dem zwölfminütigen Finale mit Rundumbande erspielten sich die Bad Dürrheimer zwar mehr Chancen, doch der FC 08 war cleverer. Ceylan war auch für das 2:0 (6.) verantwortlich. Der 1:2-Anschlusstreffer von Felix Schaplewski – sieben Sekunden vor dem Ende – kam für die Hausherren zu spät. Die Nullachter konnten sich nicht nur über die 1200-Euro-Siegprämie in Form eines Warengutscheins freuen, sondern durften auch den schmucken Wanderpokal mit nach Villingen nehmen.

Dabei hatte Coach Arasch Yahyaijan nur sechs Spieler mit nach Bad Dürrheim gebracht, da ein anderer Teil des 08-Kaders beim parallel laufenden Turnier des FC Albstadt an den Start gegangen war. Immerhin hatte aber Yahyaijan auf seine starken "Hallenzauberer" Ceylan, Ali Sari und Volkan Bak zurückgreifen können.

Die personelle Ausgangslage beim Titelverteidiger FC Bad Dürrheim war am Sonntag eine andere als bei den Villingern. Coach Reiner Scheu hatte seinen Spielern die Entscheidung überlassen, ob sie die Hallen-Fußballschuhe anziehen wollten. Zu seiner Überraschung meldeten sich gleich elf Akteure. "Die anderen Spieler lagen aber am Wochenende nicht auf der faulen Haut. Sie mussten über die Tage für sich ein privates Fitness-Programm durchziehen", lachte Reiner Scheu.