Fußball FC 08 Villingen: "Das wird kein Selbstläufer"

"Jetzt wird jeder Gegner noch mehr versuchen, uns ein Bein zu stellen", denkt Coach Jago Maric. Er sieht die Tabellenführung als Momentaufnahme an, die man so lange wie möglich genießen sollte. Die Mannschaft dürfe auf keinen Fall nachlassen. "Wir müssen dranbleiben und auch versuchen, die nächsten Spiele zu gewinnen." Dabei ist er gespannt, ob das bisherige Niveau gehalten werden kann.

An Selbstbewusstsein dürfte es seinen Schützlingen nicht fehlen. "Wir werden mit breiter Brust nach Backnang fahren, aber auch nicht abheben", betont Maric. Im dortigen Etzwiesenstadion geht er von einem sehr motivierten Gegner aus, der alles versuchen wird, um endlich wieder zu punkten.

Der Tabellendreizehnte aus Backnang verlor zuletzt fünf Spiele in Folge. Ganz bitter waren die beiden Niederlagen daheim gegen Astoria Walldorf II (0:2) und am vergangenen Wochenende beim SV Spielberg (1:2). Beides sind Teams, die in Reichweite der TSG liegen.