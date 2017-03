Fußball FC 08 Villingen: Coach ziemlich enttäuscht

Bereits einen Spieltag nach dem 4:1-Erfolg über Tabellenführer FC Denzlingen hätte es mit einem weiteren Sieg reichen können, den Spitzenreiter von Platz eins zu verdrängen. Im Anschluss an das Remis, das die ersatzgeschwächten Kehler wie einen Sieg feierten, durften sich die Nullachter aber zumindest ein paar Minuten lang als Tabellenführer fühlen. Dies lag daran, dass die Partie in Denzlingen später begonnen hatte und die Pfullendorfer bis zur 94. Minute 2:1 führten. Dann jedoch gelang dem FCD noch mit einem für ihn typischen Last-Minute-Tor der 2:2-Ausgleich. Dies genügte, um die Spitze der Tabelle zu verteidigen.

Derweil zeigte sich 08-Coach Jago Maric ziemlich enttäuscht von der Darbietung seiner zuletzt erfolgsverwöhnten Schützlinge. "Das war sicherlich viel zu wenig. Wir konnten überhaupt nicht an die Leistungen der vergangenen drei Wochen anknüpfen", ärgerte er sich. Dennoch hatte er nach der 1:0-Führung im zweiten Durchgang gedacht, dass es zum Sieg reichen würde. "Wir haben uns dann fast ein Eigentor reingehauen (siehe unser Bild, Anm. d. Red.). Da verwundert es nicht, dass wir nicht gewinnen." In der Pause habe er noch dazu aufgefordert, ruhig weiterzuarbeiten. "Wir waren aber einfach nicht präsent und haben uns in keiner Szene durchgesetzt", bemängelte Maric weiter. Dabei war er vor dem in den vergangenen Jahren stets brisanten Aufeinandertreffen im Rheinstadion nicht müde geworden, auf die gegnerische Qualität hinzuweisen. "Kehl hat dann alles gegeben und wir haben kein gutes Spiel gemacht."

Die Enttäuschung war nicht nur bei ihm ziemlich groß. Torjäger Nedzad Plavci, der einen Strafstoß verschossen hatte, rätselte über die Gründe für den unbefriedigenden Auftritt. "Der Wind und der schlechte Platz kamen natürlich Kehl entgegen", meinte der Stürmer. Zudem habe man mit aggressiv auftretenden Gegnern immer Probleme. "Kampf ist nicht unsere Stärke", räumte Plavci ein. Jetzt müsse man am Samstag gegen den SV Kuppenheim auf jeden Fall gewinnen. In diesem Fall wären die Villinger wirklich neuer Tabellenführer, da Denzlingen am Wochenende spielfrei ist.