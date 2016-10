Fußball FC 08 Villingen bezwingt Bühlertal locker mit 4:0

Durch den Sieg, der noch hätte höher ausfallen können, verdrängten die Nullachter den spielfreien FC Denzlingen vom zweiten Platz. Bis in die zweite Halbzeit hinein durften sich die Villinger sogar als Tabellenführer fühlen. Dann jedoch markierte Spitzenreiter Freiburger FC in der Partie gegen den Kehler FV, die eine Stunde früher begonnen hatte, in der 94. Minute noch den 2:1-Siegestreffer.

Bei den Nullachtern stand am Samstag Nedzad Plavci erstmals nach seiner Verletzung wieder in der Startelf. Ebenso durfte Mario Ketterer von Beginn an ran. Auf der Torwartposition setzte sich das Wechselspielchen fort. Dieses Mal stand Christian Mendes zwischen den Pfosten.

Von Beginn an wurde klar, dass Bühlertal lediglich auf Schadensbegrenzung aus war. Mit zwei defensiven Viererketten und lediglich einem – zumeist in der eigenen Hälfte postierten – Angreifer suchte der Aufsteiger sein Heil in einer totalen Defensive. Während der gesamten Spielzeit kreuzten die Gäste kein einziges Mal gefährlich im 08-Strafraum auf. Dagegen benötigten die Villinger eine große Portion Geduld, um den dichten Abwehrriegel zu knacken.